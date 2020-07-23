Ученые и экологи сообщили о риске повторения экологических аварий на объектах «Норникеля»
Ученые и экологи сообщили о возможных утечках нефтепродуктов на объектах «Норильского никеля», а также о возможном повторении масштабного загрязнения окружающей среды, как это было в Норильске в конце мая
Ученые и экологи сообщили о возможных утечках нефтепродуктов на объектах «Норильского никеля», а также о возможном повторении масштабного загрязнения окружающей среды, как это было в Норильске в конце мая, когда в почву и водоемы вылилось около 17 тысяч тонн жэкологических .
Специалисты говорят, что повторение экологической катастрофы возможно из-за ослабления свайных фундаментов топливохранилищ, которое произошло по причине повышения температуры почвы.
По словам экологов, постоянное просачивание нефтепродуктов через грунт могло вызвать быстрое развитие аборигенных микроорганизмов, которые ими питаются. Жизнедеятельность этих бактерий вызвала повышение температуры и таяние вечной мерзлоты, что привело к дестабилизации и последующему разрушению фундамента.
Таким образом могут разрушиться фундаменты нескольких резервуаров с нефтепродуктами, расположенные в Красноярском крае, а это уже может грозить крупным загрязнением. Экологи призывают к проведению срочного ремонта действующих хранилищ и строительству новых резервуаров.
В свою очередь специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина сообщили, что норильские реки Далдыкан и Амбарная и грунтовые воды уже были загрязнены в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах, о чем свидетельствуют космические снимки местности.
В «Норильском никеле» заявили, что в указанные специалистами годы никаких утечек на объектах «Норникеля» не происходило, а сделать какие-либо выводы о загрязнении нефтепродуктами по фотографиям «не представляется возможным».