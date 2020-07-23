23 июля 2020, 13:19
В Карелии вернули карантинные ограничения из-за плохой статистики по коронавирусу
Власти Карелии вернули часть ограничений в связи с отсутствием в республике устойчивого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией
Власти Карелии вернули часть ограничений в связи с отсутствием в республике устойчивого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Губернатор Артур Парфенчиков сообщил о введении двухнедельного карантина и медицинского наблюдения для всех приезжих из-за границы. Разрешенная численность массовых мероприятий сокращена с 50 до 20 человек. Также продлевается режим самоизоляции для пенсионеров.
Глава региона заявил, что за последний месяц число выздоровевших стало превышать число заболевших, однако расслабляться рано.
Напомним, что ранее чеченские власти вновь закрыли границы региона от приезжих, чтобы не допустить новой волны коронавируса.