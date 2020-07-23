23 июля 2020, 12:52
Американские ученые создали «коктейль из антител» против коронавируса
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Данный препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать коронавирус в крови
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке сообщили о создании препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Данный препарат представляет собой «коктейль» из антител, способных эффективно уничтожать коронавирус в крови. Для получения препарата специалисты проверили 40 переболевших COVID-19 пациентов и выделили 61 тип антител, которые могут бороться с вирусом. Девять из них оказались очень сильными и способными уничтожать коронавирус.
Опыты на хомяках показали, что один из этих видов антител полностью уничтожает COVID-19 в тканях легких. Ученые из колумбийского университета считают, что инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавирусу, над которой сейчас работают многие страны мира.