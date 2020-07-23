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Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
23 июля 2020, 12:21

В России за сутки выявили 5 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 795 038 человек. За последние сутки было выявлено 5 848 новых случаев заражения

В России за сутки выявили 5 848 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 795 038 человек. За последние сутки было выявлено 5 848 новых случаев заражения.

В федеральном оперштабе сообщают, что за сутки от коронавируса скончались 147 человек. Общее число умерших составляет 12 892 человека.

В Москве за сутки выявили 608 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 145, в Санкт-Петербурге - 184, в Нижегородской области - 202, в Свердловской области - 249, в Ханты-Мансийском АО - 198, в Иркутской области - 176, в Красноярском крае - 133.

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