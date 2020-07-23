Частный самолет Светланы Медведевой вылетел в Швейцарию
Частный самолет, на котором передвигается супруга бывшего главы правительства и действующего зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, улетел в Цюрих
Частный самолет, на котором передвигается супруга бывшего главы правительства и действующего зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, улетел в Цюрих. Отметим, что авиационное сообщение между Россией и Швейцарией пока еще не возобновлялось.
Согласно данным сервиса ADS-B Exchange, отслеживающего полеты в режиме реального времени, самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM вылетел из московского «Внуково» в 12:02 и приземлился в швейцарском городе в 14:59.
20 июля это же частный борт летал на Кипр и Милан, а затем вернулся в Москву. 1 июля самолет был в Барселоне, сообщает «МБХ медиа».
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По данным оппозиционеров, этот борт принадлежал «дочке» госбанка ВТБ, а затем был продан офшору из Белиза. Сейчас бизнес-джетом пользуется Светлана Медведева.