Росгвардия планирует закупить 47 аппаратов ИВЛ иностранного производства
Росгвардия разместила на портале госзакупок запросы на стоимость аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных в США, Швейцарии или Германии. Всего ведомство планирует приобрести 47 аппаратов ИВЛ
Росгвардия разместила на портале госзакупок запросы на стоимость аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенных в США, Швейцарии или Германии. Всего ведомство планирует приобрести 47 аппаратов ИВЛ.
«МБХ медиа» сообщает, что Росгвардия запросила цену на ИВЛ Carescape R860 (США), аппараты ИВЛ Hamilton G5 (Швейцария) и аппараты немецкой фирмы Dräger. Цены на эти аппараты варьируются от 2,5 млн рублей до 4,5 млн рублей за штуку.
16 аппаратов ИВЛ планируется закупить в главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье и в первый военный госпиталь в Новочеркасске, еще 15 устройств направят в пятый военный клинический госпиталь в Екатеринбурге.
В тендерной заявке говорится, что аппараты ИВД ведомство закупает в рамках профилактики и ликвидации последствий коронавируса.
Примечательно, что Росгвардия не стала закупать аппараты ИВЛ российского производства, которые стоят в два раза дешевле.