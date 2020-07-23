Зять бывшего вице-губернатора Петербурга купил яхту за 34 млн рублей
Baza со ссылкой на агрегатор таможенных документов Import Genius сообщает, что Альберт Бейнешев в конце февраля текущего гда стал владельцем итальянской яхты Absolute S.P.O.
Зять бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Любови Совершаевой Альберт Бейнешев купил яхту стоимостью 414 тысяч евро (34 млн рублей).
Baza со ссылкой на агрегатор таможенных документов Import Genius сообщает, что Альберт Бейнешев в конце февраля текущего гда стал владельцем итальянской яхты Absolute S.P.O.
Любовь Совершаева была вице-губернатором Петербурга с января по декабрь 2019 года и возглавляла основной предвыборный штаб Александра Беглова. Совершаеву называют «человеком Ковальчуков» и «серым кардиналом выборов».
По данным Baza, дочь чиновницы Светлана Совершаева и ее муж Альберт Бейнешев владеют бизнесом и зарабатывают, в том числе, на госзакупках. Бейнешеву принадлежит доля 33% в компании «Центр технического обслуживания вагонов» (ЦТОВ), которая в 2019 году получила подряд на 90 млн рублей от РЖД, а в 2018 году — на 7 млн рублей от питерского метрополитена.