Миллиардер Олег Дерипаска назвал «запредельной» концентрацию ресурсов в Москве
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил об увеличении разрыва связей между Москвой и остальными регионами из-за введения властями ограничений в рамках борьбы с коронавирусом
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил об увеличении разрыва связей между Москвой и остальными регионами из-за введения властями ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице бизнесмен назвал «запредельной».
В интервью BFM.ru Олег Дерипаска заявил, что властям нужно «остановиться с расширением Москвы». Бизнесмен отметил, что во время пандемии коронавируса «Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны». Это говорит о том, что необходимо создать «резервный пункт управления».
Миллиардер также заявил, что экономическая ситуация в России может ухудшиться, если в США к власти придут демократы. «Все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками», — предупредил бизнесмен.
Дерипаска считает, что весной следующего года против России, скорее всего, будут введены ранее обещанные «адские санкции».