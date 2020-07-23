Экс-полицейский из «дела Голунова» попросил возобновить уголовное преследование журналиста
Бывший полицейский Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором незаконного задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обратился в прокуратуру с просьбой возобновить дело журналиста о сбыте наркотиков
Бывший полицейский Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором незаконного задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обратился в прокуратуру с просьбой возобновить дело журналиста о сбыте наркотиков.
«По-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно», — заявил Игорь Ляховец в Мосгорсуде во время рассмотрения его жалобы на продление срока ареста.
Экс-полицейский считает, что по делу Ивана Голунова не было проведено достаточно следственных действий, позволявших обосновано принимать решение о прекращении расследования.
Напомним, в июне 2019 года Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Арест корреспондента «Медузы» вызвал широкий общественный резонанс. Многие коллеги Голунова связали уголовное преследование с его громкими расследованиями.
Спустя несколько дней дело против Ивана Голунова было закрыто, а через полгода были арестованы полицейские, которые его задерживали. По версии следствия, они подбросили журналисту наркотические вещества с целью фабрикации против него уголовного дела.