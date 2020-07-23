Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Об этом РБК сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
Защитник сообщил, что сначала с материалами дела ознакомятся потерпевший ветеран и сам Навальный, а затем дело поступит в прокуратуру и в суд. «Они очень сильно спешат, не знаю почему», — отметил Кобзев.
Ранее сообщалось, что дело о клевете будут расследовать сразу 15 следователей
Согласно материалам следствия, «на одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник ВОВ Игнат Артеменко среди прочих высказал свою позицию по поводу поправок к Конституции РФ. Затем Алексей Навальный в своем Twitter опубликовал комментарий, содержащий «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко».
По факту поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Алексея Навального по поводу агитационного ролика в поддержку поправок к Конституции с участием как известных так и «простых» россиян. Оппозиционер назвал героев ролика «предателями» и «людьми без совести».