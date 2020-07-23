23 июля 2020, 00:34
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
В России зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией. Во Владимирской области COVID-19 заразился врач, который ранее уже переболел этой болезнью
В России зафиксировано повторное заражение коронавирусной инфекцией. Во Владимирской области COVID-19 заразился врач, который ранее уже переболел этой болезнью, сообщает ТАСС.
Губернатор региона Владимир Сипягин сообщил, что первое и второе заражения произошли в течение двух месяцев. Глава региона в этой связи призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, даже если кто-то уже переболел коронавирусом.
Отметим, что ранее российские власти не сообщали о повторных заражениях коронавирусом в стране. Предполагается, что у переболевшего человека должен вырабатываться иммунитет в этой инфекции.