В МВД предложили расследовать в упрощенной форме «очевидные» преступления
В полиции подготовило законопроект об упрощенном порядке расследования преступлений небольшой и средней тяжести, которые были совершены «в условиях очевидности». В МВД считают, что в делах, где не нужен сбор доказательств, традиционная форма дознания может быть упрощена
Руководство российской полиции подготовило законопроект об упрощенном порядке расследования преступлений небольшой и средней тяжести, которые были совершены «в условиях очевидности».
В МВД считают, что в делах, где не нужен сбор доказательств, традиционная форма дознания может быть заменена на упрощенный, так называемый протокольный порядок. Расследование таких дел обычно занимает не больше 10 дней.
Упрощенный порядок расследования позволит не проводить допрос свидетелей и экспертизы в обязательном порядке, что разгрузит органы дознания, сообщает «КоммерсантЪ».
В Генпрокуратуре выступают против упрощенного порядка расследования ряда уголовных дел, поскольку ранее эта система показала свою неэффективность. Ведомство готовит отрицательный отзыв на законопроект МВД.