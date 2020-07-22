22 июля 2020, 20:50
Сбербанк заполучил контроль над сервисом «Яндекс. Деньги»
Сервис «Яндекс.Деньги» перешел под контроль государственного Сбербанка. Госбанк выкупил долю в размере 25% сервиса через собственную структуру «Цифровые активы». В Сбербанке уверяют, что пока еще сделка окончательно не закрыта
Сервис «Яндекс.Деньги» перешел под контроль государственного Сбербанка. Госбанк выкупил долю в размере 25% сервиса через собственную структуру «Цифровые активы».
В Сбербанке агентству ТАСС сообщили, что пока еще сделка окончательно не закрыта.
Стоимость приобретаемого пакета «Яндекс. Деньги» оценивается в 2,4 млрд рублей. При этом Сбербанку уже принадлежат 75% сервиса.
Покупка «Денег» входит в соглашение, в рамках которого «Яндекс» пообещал приобрести у Сбербанка 45% в «Яндекс.Маркете», оцениваемые в 42 млрд рублей.