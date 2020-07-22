Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам
Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью
Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью.
Суд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Дмитриева приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Одновременно с этим суд оправдал правозащитника по статьям «Совершение развратных действий», «Изготовление детской порнографии» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».
Историк Юрий Дмитриев был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он также составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Коллеги Дмитриева связывают уголовное дело с его правозащитной деятельностью.