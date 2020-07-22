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22 июля 2020, 19:04

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам

Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам

Петрозаводский горсуд в закрытом режиме вынес приговор главе карельского отделения правозащитного общества «Мемориал»Юрию Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью.

Суд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Дмитриева приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Одновременно с этим суд оправдал правозащитника по статьям «Совершение развратных действий», «Изготовление детской порнографии» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».

Историк Юрий Дмитриев был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он также составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.    Коллеги Дмитриева связывают уголовное дело с его правозащитной деятельностью.

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