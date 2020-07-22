22 июля 2020, 15:05
Юристы добились освобождения якутского шамана от принудительного лечения в психбольнице
Врачебная комиссия выписала якутского шамана Александра Габышева из психдиспансера, куда его принудительно госпитализировали по решению властей
Врачебная комиссия выписала якутского шамана Александра Габышева из психдиспансера, куда его принудительно госпитализировали по решению властей.
Отмены принудительного лечения шамана добились юристы проекта «Правозащита Открытки». Координатор проекта Алексей Прянишников сообщил, что без усилий юристов, общественной поддержки и огласки в СМИ «лечение» Габышева могло продолжаться «сколько угодно долго».
Якутский шаман Александр Габышев известен тем, что дважды начинал поход на Москву с целью изгнать Владимира Путин из Кремля и оба раза его задерживали силовики. Шамана признали опасным для себя и окружающих, в связи с чем поместили на лечение.