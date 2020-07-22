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Экономика
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22 июля 2020, 14:00

Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявил о том, что правительство выплатит туристам компенсации за отдых в российских регионах. Размер выплат составит 5-15 тысяч рублей

Власти пообещали компенсировать россиянам отдых на отечественных курортах

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявил о том, что правительство выплатит туристам компенсации за отдых в российских регионах. Размер выплат составит 5-15 тысяч рублей .

Речь может идти о введении для туристов социальных чеков, с помощью которых им будут компенсировать стоимость путевок по России.

Деньги на возмещение части стоимости поездок по России пойдут через Национальную систему платежных карт, которая управляет картами «Мир». Субсидии будут предоставляться непосредственно физическому лицу при оплате путевки у туроператора или оплате отеля (для самостоятельных путешественников).

На компенсации за отдых в России могут рассчитывать граждане, купившие тур продолжительностью не менее 5 ночей и стоимостью не менее 25 тысяч рублей, а также оплатившие туристическую услугу банковской картой «Мир». При выполнении этих условий сумма возмещения составит 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости туруслуги, но не более 15 тысяч рублей на человека.

Отметим, что многие самостоятельные путешественники бронируют жилье для отдыха на сайте booking.com, однако данный сервис не принимает для оплаты российские карты «Мир».

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