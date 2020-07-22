Россияне начали копить деньги, чтобы пережить вторую волну коронавируса
Почти половина российских граждан ожидает вторую волну коронавируса в стране и начала копить деньги, чтобы ее пережить в случае введения новых карантинных ограничений. 47% граждан считают вторую волну COVID-19 неизбежной
Почти половина российских граждан ожидает вторую волну коронавируса в стране и начала копить деньги, чтобы ее пережить в случае введения новых карантинных ограничений.
В исследовании Wanta Group говорится, что 47% считают вторую волну COVID-19 неизбежной. Примерно 38% начали копить деньги на случай повторного введения режима самоизоляции.
27% граждан настроены более оптимистично и уверены, что второй волны не будет. Еще 14 процентов считают, что эпидемия не делится на волны, а 11 процентов опрошенных затруднились ответить на вопросы о второй волне коронавирусной инфекции.
Ко второй волне граждане готовятся с помощью приема витаминов (37%), пополнения запасов антисептиков и защитных масок (34%), ищут удаленную работу (28%) и откладывают деньги.