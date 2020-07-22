В России могут создать госфонд, который будет распоряжаться квартирами одиноких стариков
Союз потребителей обратился к правительству с предложением создать государственный рентный фонд, который будет заключать договоры пожизненного содержания одиноких пенсионеров
Союз потребителей обратился к правительству с предложением создать государственный рентный фонд, который будет заключать договоры пожизненного содержания одиноких пенсионеров, а после смерти сможет распоряжаться их жильем. Существовать фонд будет на взносы тех, кому в будущем будут передаваться квартиры или частные дома.
Размер взносов будет определяться в том числе в зависимости от региона и составит 20–50 тысяч рублей в месяц.
После перечисления всех средств плательщик получит уже свободную квартиру из фонда, а его ренту направят на поддержку пенсионеров, заключивших договор со структурой.
Авторы этой инициативы считают, что создание такого фонда поможет поддержать и одиноких стариков и тех граждан, которые сами не могут заработать на собственное жилье.
В Союзе потребителей отметили, что сейчас в России много молодых людей, которые имеют постоянный, но небольшой доход, вследствие чего им пока сложно приобрести собственное жилье, а одинокие старики едва сводят концы с концами, сообщают «Известия».
В России и сейчас можно заключать сделки «квартира в обмен на заботу», однако нередко происходят случаи, когда доверчивых стариков выживают с жилплощади или убивают ради квартиры.