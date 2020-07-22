22 июля 2020, 10:59
В России за сутки коронавирусом заразились 5 862 человека
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 862 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период наблюдения составило 789 190 человек, из которых 572 053 человека уже полностью излечились
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 862 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период наблюдения составило 789 190 человек, из которых 572 053 человека уже полностью излечились.
За сутки было зафиксировано 165 случаев смерти от коронавируса. Во время пандемии от COVID-19 смерти уже 12 745 человек.
В Москве выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 128, в Петербурге - 186, в Нижегородской области - 217, в Свердловской области - 234, в Ханты-Мансийском АО - 221, в Иркутской области - 170, в Красноярском крае - 135.