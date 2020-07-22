Врио главы Хабаровского края отказался уезжать «обратно в Москву» по требованию протестующих
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выполнять требование участников протестных акций и уезжать «обратно в Москву»
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выполнять требование участников протестных акций и уезжать «обратно в Москву». Напомним, что местные жители требуют вернуть избранного народом губернатора Сергея Фургала и снять с должности врио главы региона Михаила Дегтярева.
«Те, кто кричат «Дегтярев, уходи»… не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — заявил чиновник.
Г-н Дегтярев добавил, что «отношение к нему народа не измеряется митингами», сообщает РБК.
При этом врио главы Хабаровского края заявил, что понимает гнев народа, поскольку задержали избранного губернатора. Также Дегтярев пообещал, что если Фургала оправдают, что он «сразу же уедет» из края.