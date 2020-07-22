22 июля 2020, 09:57
Силовики задержали участников погрома в офисе компании-подрядчика «Газпрома»
Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 участников погрома в офисе компании-подрядчика строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Рабочие проходят по делу об участии в массовых беспорядках
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 участников погрома в офисе компании-подрядчика строительства Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Рабочие проходят по делу об участии в массовых беспорядках.
В Следственном комитете заявили, что проведенная проверка не подтвердила факта невыплаты зарплаты строителям, а погром устроили трудовые мигранты из Узбекистана. У последних произошел конфликт с руководством подрядной организации по вопросу возмещения расходов на оплату трудовых патентов.
По данным СКР, рабочие разгромили несколько офисных помещений, салонов сотовой связи и магазин.