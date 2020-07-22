Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии
Администратор популярного паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после смягчения ему обвинения связи со смягчением обвинения
Администратор популярного паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после смягчения ему обвинения связи со смягчением обвинения.
Адвокат Максим Пашков сообщил «Интерфаксу», что обвинение его подзащитному изменили со статьи «Распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета» на «Распространение порнографии». По этому обвинению администратор паблика решил признать свою вину в части, что он пересылал фотографию в одном из чатов. В связи с признанием вины Худякова отпустили из СИЗО.
Администратор «Омбудсмена полиции» находился под арестом с мая текущего года по делу о распространении порнографии. Ключевым фигурантом этого дела является основатель паблика Владимир Воронцов.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение ее интимных фотографий.