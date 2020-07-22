Меню
Общество
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
22 июля 2020, 09:44

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии

Администратор популярного паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии после смягчения ему обвинения связи со смягчением обвинения

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии

Администратор популярного паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии  после смягчения ему обвинения  связи со смягчением обвинения.

Адвокат Максим Пашков сообщил «Интерфаксу», что обвинение его подзащитному изменили со статьи «Распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета» на «Распространение порнографии». По этому обвинению администратор паблика решил признать свою вину в части, что он пересылал фотографию в одном из чатов.  В связи с признанием вины Худякова отпустили из СИЗО.

Администратор «Омбудсмена полиции» находился под арестом с мая текущего года по делу о распространении порнографии. Ключевым фигурантом этого дела является основатель паблика Владимир Воронцов.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение ее интимных фотографий.

Материалы по теме
Адвокат Владимира Воронцова сообщил о возбуждении уголовного дела против его друга
Московский суд продлил до августа арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Московских полицейских призвали добровольно признаться в передаче служебной информации «омбудсмену полиции»
Сейчас на главной
«Я не уйду»
протесты в Хабаровске
«Я не уйду»
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выполнять требование участников протестных акций и уезжать «обратно в Москву»
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
поправки в конституцию
Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
ЦИК России поручил избиркомам вскрыть пакеты с бюллетенями на тех участках, где граждане во время голосования по вопросу внесения поправок к Конституции могли проголосовать несколько раз
Политика
Комиссия по контролю за доходами депутатов Мосгордумы отказалась проверять декларацию Шапошникова
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы проголосовала против проведения проверки в отношении спикера столичного парламента, который задекларировал доход в размере 2 млрд рублей
Московские власти потратят 1,4 млрд рублей на систему распознавания лиц в метро
распознавание лиц
Московские власти потратят 1,4 млрд рублей на систему распознавания лиц в метро
Мэрия Москвы выделила дополнительные 1 миллиард 393 миллиона рублей из городского бюджета на оснащение вагонов поездов в метрополитене камерами с функцией распознавания лиц
Такой либерал Хабаровску не нужен
михаил дегтярев
Такой либерал Хабаровску не нужен
В Хабаровске начался очередной стихийный митинг. Люди собрались возле здания правительства региона с плакатами в поддержку Сергея Фургала. Жители города также выступают против назначения врио главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева
Авторская колонка
О судьбе корпорации «Норильский никель»
Как известно, Роспотребнадзор определил сумму возмещения экологического ущерба после катастрофы 29 мая 2020 года с разливом 21 тыс. тонн дизтоплива в Норильске — 148 млрд. рублей. Это примерно 2 млрд. долларов
Белковский Станислав
Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии
доходы чиновников
Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии
Министерство финансов России предлагает отказаться от индексации зарплат чиновников. Данное предложение содержится в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года
Политика
Хабаровские депутаты начали выходить из ЛДПР из-за назначения Михаила Дегтярева врио главы региона
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР из-за назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева
Союз потребителей предложил установить срок службы жилых домов
дома
Союз потребителей предложил установить срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Министерство строительства и ЖКХ с предложением создать специальный ГОСТ, который определит метод оценки срока службы жилых домов. Последний будут определять уже на стадии проектирования
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов шести городов
авиакомпании
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов шести городов
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Города были выбраны по географическому принципу
Вирусологи Минобороны завершили работу над вакциной от коронавируса
коронавирус
Вирусологи Минобороны завершили работу над вакциной от коронавируса
Замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что окончательные оценки результатов испытаний вакцины специалисты уже сделали. На момент выписки все добровольны, на которых испытывался препарат, чувствовали себя хорошо
Правительство предложило штрафовать на полмиллиона рублей за угрозы должникам
должники
Правительство предложило штрафовать на полмиллиона рублей за угрозы должникам
В правительстве отметили, что подготовленный законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании задолженности
Авторская колонка
Бревно в глазу
Немаловажный для значительной части человечества вопрос — что происходит и будет происходить в ближайшие годы на 1/4 площади мирового лесного покрова. Ровно столько на планете занимают леса России. Государственная политика по отношению к этому стратегическому ресурсу и бесценному национальному богатству определяется в Стратегии развития лесного комплекса РФ
Слабунова Эмилия
Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей
Сбербанк
Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей
Министерство финансов и Центробанк обсуждают вопрос о списании кредита в размере 150 млрд рублей. Скорее всего речь идет о части кредита на 500 млрд рублей, полученного во время финансового кризиса 2008−2009 годов
«Вы не нужны Хабаровскому краю»
протесты в Хабаровске
«Вы не нужны Хабаровскому краю»
Интернет-пользователи из Хабаровского края пишут сотни негативных комментариев в Instagram бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого президент назначил врио губернатора региона вместо Сергея Фургала
Власти США ввели санкции против жены и дочерей Рамзана Кадырова
санкции
Власти США ввели санкции против жены и дочерей Рамзана Кадырова
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении новых ограничений в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. В рамках санкций ему запрещается въезд в Америку в связи с нарушением прав человека в республике
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный
Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который просуществовал девять лет. Ликвидацию фонда политик объяснил судебным иском от компании «Московский школьник»
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
полиция
Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
Сотрудник новосибирской полиции подал иск в суд на местного активиста, который якобы оскорбил стража порядка при задержании в ходе проведения одиночного пикета