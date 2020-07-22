22 июля 2020, 08:11
Власти Чечни заказали ордена и медали из золота с изумрудами и рубинами
Чеченские власти разместили заказ на портале госзакупок на покупку 30 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Стоимость закупки составляет 10 млн рублей
Чеченские власти разместили заказ на портале госзакупок на покупку 30 орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Стоимость закупки составляет 10 млн рублей.
Согласно тендерной документации, 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» должны быть изготовлены из золота 750 пробы. Помимо этого, медаль украсят 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.
Также планируется закупить 15 орденов Кадырова из золота такой же пробы. Количество драгоценных камней на орденах не уточняется, сообщает «МБХ медиа».
Каждая региональная награда из золота обойдется бюджету в 340 тысяч рублей.