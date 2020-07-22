«Повар Путина» предложил Навальному продать ему все права на расследования ФБК
Близкий к властям бизнесмен и один из королей госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путин» предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать ему все права на фильмы и страницы в социальных сетях Фонда борьбы с коррупцией
Близкий к властям бизнесмен и один из королей госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путин» предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать ему все права на фильмы и страницы в социальных сетях Фонда борьбы с коррупцией после того, как оппозиционер объявил о ликвидации организации.
Напомним, что Алексей Навальный решил ликвидировать ФБК из-за судебного иска «Московского школьника», который связывают с Пригожиным. Политик отметил, что из-за этого иска силовики могут забрать себе и сам фонд и его расчетный счет.
Теперь же «повар Путина» предлагает оппозиционеру продать ему права на все антикоррупционные расследования ФБК в обмен на погашение долга перед компанией «Московский школьник». Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании «Конкорд», сообщает Znak.com.
Пригожин хочет получить права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и пр., со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также страницы в социальных сетях.
«В свою очередь, я готов оплатить задолженность, установленную решением суда в размере 58 438 974 рублей», - заявил бизнесмен.
Такой размер компенсации суд назначил ФБК за расследование о поставках еды в московские школы и детские сады «Московским школьником».
Евгений Пригожин также заявил, что готов перевести миллион рублей ФБК в качестве «пожертвования для попавшего в беду блогера».