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22 июля 2020, 02:12

«Повар Путина» предложил Навальному продать ему все права на расследования ФБК

Близкий к властям бизнесмен и один из королей госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путин» предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать ему все права на фильмы и страницы в социальных сетях Фонда борьбы с коррупцией

«Повар Путина» предложил Навальному продать ему все права на расследования ФБК

Близкий к властям бизнесмен и один из королей госзаказов Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путин» предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать ему все права на фильмы и страницы в социальных сетях Фонда борьбы с коррупцией после того, как оппозиционер объявил о ликвидации организации.

Напомним, что Алексей Навальный решил ликвидировать ФБК из-за судебного иска «Московского школьника», который связывают с Пригожиным. Политик отметил, что из-за этого иска силовики могут забрать себе и сам фонд и его расчетный счет.

Теперь же «повар Путина» предлагает оппозиционеру продать ему права на все антикоррупционные расследования  ФБК в обмен на погашение долга перед компанией «Московский школьник». Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании «Конкорд», сообщает Znak.com.

Пригожин хочет получить права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и пр., со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также страницы в социальных сетях.

«В свою очередь, я готов оплатить задолженность, установленную решением суда в размере 58  438  974 рублей», - заявил бизнесмен.

Такой размер компенсации суд назначил ФБК за расследование о поставках еды в московские школы и детские сады «Московским школьником».

Евгений Пригожин также заявил, что готов перевести миллион рублей ФБК в качестве «пожертвования для попавшего в беду блогера».

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