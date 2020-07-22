Центризбирком проверит 23 тысячи избирателей из-за повторного голосования
ЦИК России поручил избиркомам вскрыть пакеты с бюллетенями на тех участках, где граждане во время голосования по вопросу внесения поправок к Конституции могли проголосовать несколько раз
ЦИК России поручил избиркомам вскрыть пакеты с бюллетенями на тех участках, где граждане во время голосования по вопросу внесения поправок к Конституции могли проголосовать несколько раз.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что голосование больше одного раза является нарушением закона. «Мы сейчас уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно после этого вам доложим, сколько было вскрыто случаев двойных голосований», — заявил Булаев и добавил, что проголосовать более одного раза смогли как минимум 23 тысячи избирателей.
Проверка коснется граждан, которые брали открепительное удостоверение по месту регистрации, чтобы проголосовать по месту пребывания, а в день голосования пришли голосовать все же по месту своей регистрации. Кроме того, проверят тех, кто пришел на избирательный участок, хотя ранее зарегистрировался на онлайн-голосовании, которое было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.