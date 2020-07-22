Комиссия по контролю за доходами депутатов Мосгордумы отказалась проверять декларацию Шапошникова
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы проголосовала против проведения проверки в отношении спикера столичного парламента, который задекларировал доход в размере 2 млрд рублей
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы проголосовала против проведения проверки в отношении спикера столичного парламента Алексея Шапошникова («Единая Россия»), который задекларировал доход в размере 2 млрд рублей.
Депутаты Михаил Тимонов и Евгений Ступин, которые просили провести проверку, сообщили «МБХ медиа», что большинство членов комиссии проголосовали против расследования.
Члены группы якобы не обнаружили нарушений при подаче декларации Алексеем Шапошниковым, поэтому проверка не нужна. При этом на заседании комиссии документы так и не были раскрыты публично, что обещал сделать спикер Мосгордумы, а Михаила Тимонова не включили в рабочую группу, несмотря на то, что он был одним из инициаторов проверки.
«Алексей Валерьевич [Шапошников] отказался, вопреки данному ранее обещанию, представить документы, обеляющие его. На этом основании я ему предложил подумать и либо это сегодня сделать (предоставить документы), либо сложить полномочия председателя. Он промолчал», — сообщил депутат Тимонов.
Отметим, что ранее прокуратура Москвы также не обнаружила недостоверных сведений в декларации Алексея Шапошникова.