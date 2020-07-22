Московские власти потратят 1,4 млрд рублей на систему распознавания лиц в метро
Мэрия Москвы выделила дополнительные 1 миллиард 393 миллиона рублей из городского бюджета на оснащение вагонов поездов в метрополитене камерами с функцией распознавания лиц
Мэрия Москвы выделила дополнительные 1 миллиард 393 миллиона рублей из городского бюджета на оснащение вагонов поездов в метрополитене камерами с функцией распознавания лиц. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
По данным Русской службы ВВС, на выделенные из бюджета средства будут закуплены видеокамеры и специализированное программное обеспечение. Всего оснастить камерами планируют около 1,5 тысячи вагонов, что составляет примерно четверть эксплуатационного парка. Предполагается, что в каждом вагоне будет по восемь камер, умеющих различать и сортировать лица.
Система распознавания лиц в московском метрополитене запущена в марте 2018 года. Ранее ряд активистов пытались оспорить использование системы распознавания лиц в Москве, однако суды посчитали слежку за гражданами с помощью этой системы законной.