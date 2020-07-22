Чеченские учителя пожаловались на принуждение поддержать Рамзана Кадырова из-за санкций
В Чеченской республике учителя сообщили о принуждении к написанию в соцсети комментариев под постом Рамзана Кадырова, в котором он критикует решение Госдепа США ввести санкции против его жены и дочерей
В Чеченской республике учителя сообщили о принуждении к написанию в соцсети комментариев под постом Рамзана Кадырова, в котором он критикует решение Госдепа США ввести санкции против его жены и дочерей. По словам педагогов, их просят выразить свою поддержку главе республики.
Учитель школы в Усть-Мартыновском районе по имени Луиза сообщила «Кавказскому узлу», что писать комментарии в поддержку Рамзана Кадырова потребовал директор образовательного учреждения. От сотрудников попросили написать «как можно больше комментариев и как можно быстрее».
Завуч школы в Шалинском районе Яха рассказала, что директриса получила от неназванного высокопоставленного чиновника из министерства образования Чечни указание отчитаться о количестве комментариев в поддержку Рамзана Кадырова и его семьи.
Напомним, 20 июля текущего года Госдеп США сообщил о запрете на въезд в страну Рамзану Кадырову из-за его причастности к нарушению прав человека под предлогом борьбы с коронавирусом. Также сообщалось, что санкции введены в отношении его супруги Медни Кадыровой и дочерей.