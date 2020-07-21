Госдума запретила публиковать материалы о деятельности ФСБ без согласования с ведомством
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает публикацию материалов о ФСБ России без разрешения руководства этого ведомства
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который запрещает публикацию материалов о ФСБ России без разрешения руководства этого ведомства. В законопроекте говорится о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны.
Принятый законопроект вносит поправки в федеральный закон «О федеральной службе безопасности», согласно которым военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе.
В Госдуме отметили, что хотя профессиональная тайна не приравнивается к государственной тайне, но тем не менее, ее разглашение или распространение может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации, сообщает Znak.com.
После вступления в силу данного законопроекта, все материалы, которые касаются деятельности органов ФСБ, должны проходить экспертную оценку непосредственно в этом ведомстве. Без согласования распространение информации запрещено.