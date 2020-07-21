В Санкт-Петербурге чиновники провели рейды по летним верандам кафе
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел рейд по летним кафе, которые открылись после снятия карантинных ограничений. Чиновники проверяли документацию и соблюдение санитарных противокоронавирусных мер
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел рейд по летним кафе, которые открылись после снятия карантинных ограничений. Чиновники проверяли документацию и соблюдение санитарных противокоронавирусных мер.
В комитете напомнили, что в северной столице сейчас действует упрощенный порядок получения разрешения на обслуживание посетителей на открытых террасах.
Чиновники сообщили, что некоторые кафе при размещении летних веранд вышли за границы предоставленного земельного участка. Таких оказалось 20 заведений. Также в ходе рейда у кафе изъяли 90 единиц уличной мебели — столы, стулья, скамейки.
По данным «Росбалта», в списке нарушителей оказались «Кофейня № 1», кафе «Волконский», кафе «The line» на Литейном проспекте, «Вьетнамское кафе», бары «Компромисс», «География», «Monkey», «Boozy», Gods, «МА», кафе «Coffe to go», рестораны «Пузата хата» и «Larionov», «Ресто паб», ресторан «Марчеллис» на проспекте Науки, «Пуд хлеба», Vaffel, «Пивная карта», Пекарня в Басковом переулке, «Красный лис», Хинкальная на Социалистической улице, летняя терраса от школы поварского искусства в переулке Пирогова.
В некоторых кафе и ресторанах сотрудники в нарушение требований Роспотребнадзора не использовали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. По факту этого нарушения составлено девять административных протоколов.
В Смольном также сообщили, что всего после снятия карантинных ограничений в Петербурге открылись 1100 заведений, которые могут принимать клиентов на открытом воздухе.