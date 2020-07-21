21 июля 2020, 15:43
В Хабаровске люди вышли на стихийный митинг против назначения Михаила Дегтярева главой региона
В Хабаровске начался очередной стихийный митинг. Люди собрались возле здания правительства региона с плакатами в поддержку Сергея Фургала. Жители города также выступают против назначения врио главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева
Фото: amurmedia.ru
В Хабаровске начался очередной стихийный митинг. Люди собрались возле здания правительства региона с плакатами в поддержку Сергея Фургала. Жители города также выступают против назначения врио главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
Участники стихийного митинга кричат «Дегтярева домой!» и «ЛДПР предатели!», сообщают DVHAB.ru и местный штаб Алексея Навального.
Жители Хабаровского края также продолжают писать Дегтяреву в Instagram негативные комментарии.
Напомним, что протесты в поддержку арестованного Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже более 10 дней. 20 июля президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия и назначил врио главы края Михаила Дегтярева.