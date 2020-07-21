Сын пресс-секретаря Дмитрия Пескова стал советником экс-супруги Игоря Сечина
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от первого брака Николай стал советником президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной (бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина)
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от первого брака Николай стал советником президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной (бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина).
По данным «Открытых медиа», представитель федерации конного спорта Екатерина Зобова подтвердила информацию о том, что Николай Песков несколько месяцев назад стал советником Марины Сечиной. Это произошло в разгар пандемии коронавируса.
По словам Зобовой, Песков-младший занимается конным спортом, поэтому не смог оставаться равнодушным к проблемам, с которыми столкнули конники во время пандемии коронавируса.
Николай Песков ранее носил фамилию своего отчима из Великобритании - Чоулз. Сын высокопоставленного чиновника жил и учился в Великобритании. В Россию он вернулся в 2012 году и снова стал носить фамилию отца.
По данным базы Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, Николай Чоулз числится владельцем сразу двух лошадей.