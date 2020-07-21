Минфин предложил отказаться от индексации зарплат чиновников ради экономии бюджета
Министерство финансов России предлагает отказаться от индексации зарплат чиновников. Данное предложение содержится в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года
Министерство финансов России предлагает отказаться от индексации зарплат чиновников. Данное предложение содержится в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года, сообщает РБК.
Сколько сэкономит федеральный бюджет из-за отказа от индексации зарплат государственных служащих, в Минфине не сообщили.
Согласно данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти составляла 126,6 тысячи рублей.
С 2014 по 2017 гг. власти отказывались от индексации зарплат чиновников, однако с 2018 года их зарплаты каждый год увеличивались на уровень инфляции за предыдущий год.
Помимо этого, Минфин планирует сэкономить 150 млрд рублей за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI (система оценки работы глав регионов).