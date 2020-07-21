21 июля 2020, 11:26
В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 5 842 человек и составило 783 328 человек. Более 560 тысяч человек уже полностью выздоровели
Фото: mosday.ru
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 5 842 человек и составило 783 328 человек. Более 560 тысяч человек уже полностью выздоровели.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 153 человека. Общее число умерших составило 12 580 человек.
В Москве за сутки выявили 602 новых случая заражения COVID-19, в Московской области - 149, в Петербурге - 189, в Нижегородской области - 196, в Свердловской области - 227, в Ханты-Мансийском АО - 228, в Иркутской области - 181, в Алтайском крае - 185.