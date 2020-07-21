21 июля 2020, 10:35
Фигурантка дела «Нового величия» Анна Павликова потребовала 5 млн рублей за незаконный арест
Фигурантка резонансного уголовного дела «Нового величия» Анна Павликова подала к властям иск на 5 миллионов рублей из-за незаконного содержания в СИЗО. Напомним, что на момент ареста девушке было всего 17 лет
Фигурантка резонансного уголовного дела «Нового величия» Анна Павликова подала к властям иск на 5 миллионов рублей из-за незаконного содержания в СИЗО. Напомним, что на момент ареста девушке было всего 17 лет.
Адвокат девушки Ольга Карлова сообщила, что незаконность ареста ее подзащитной была признана Верховным судом РФ, а также — Мосгорсудом.
«Она была несовершеннолетней на момент заключения, у нее была масса хронических заболеваний, очень серьезных. А после СИЗО многие из них ухудшились», — отметила адвокат, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, что Анну Павликову и еще одну фигурантку дела Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест только после вмешательства общественности и омбудсмена Татьяны Москальковой.