Хабаровские депутаты начали выходить из ЛДПР из-за назначения Михаила Дегтярева врио главы региона
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР из-за назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР из-за назначения врио губернатора края Михаила Дегтярева.
Александр Каян опубликовал в Instagram обращение, в котором заявил, что вступал в ЛДПР ради поддержки Сергея Фургала, которого считает «локомотивом этой партии в регионе». Однако после увольнения Фургала в связи с арестом и назначением врио главы края члена ЛДПР Михаила Дегтярева он «не имеет морального права оставаться членом партии».
Петр Емельянов заявил, что ему, как «честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит». Он не согласен с такой политикой партии и поэтому принял решение о сдаче партбилета члена ЛДПР.
Сергея Фургала арестовали по обвинению в причастности к организации убийств нескольких предпринимателей на Дальнем Востоке в начале нулевых годов. В Хабаровске уже десять дней не прекращаются митинги в поддержку Фургала и с требованием представить общественности доказательства его вины.
20 июля президент Владимир Путин подписал указ о снятии Сергея Фургала с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев. После назначения интернет-пользователи стали писать новому главе региона в Instagram, что он «не нужен Хабаровскому краю».