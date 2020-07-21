Союз потребителей предложил установить срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Министерство строительства и ЖКХ с предложением создать специальный ГОСТ, который определит метод оценки срока службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Министерство строительства и ЖКХ с предложением создать специальный ГОСТ, который определит метод оценки срока службы жилых домов. Последний будут определять уже на стадии проектирования и приемки строений.
Глава союза Петр Шелищ отметил, что по закону срок службы дома не должен составлять менее 50 лет, однако сколько будет служить дом на самом деле, неизвестно. В Союзе потребителей считают, что покупатель должен знать, сколько он сможет прожить в квартире, пока дом не придет в аварийное состояние. Шелищ добавил, что данную информацию граждане могли бы учитывать при покупке квартиры.
«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — подчеркнул Петр Шелищ, слова которого приводят «Известия».