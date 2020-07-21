21 июля 2020, 09:40
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов шести городов
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока
Росавиация предложила возобновить полеты за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. В какие страны будут возобновлены рейсы, решат Роспотребнадзор и Министерства иностранных дел РФ.
Источник «Известий» сообщил, что указанные аэропорты станут внутригосударственными хабами до полного возобновления международного авиасообщения.
Хабы были выбраны по географическому принципу. Так, в каждом макрорегионе выделили один крупный аэропорт для комфорта жителей близлежащих городов. В Москве все три аэропорта (Шереметьево, Домодедово и Внуково) будут обслуживать международные рейсы.
Дата восстановления международных полетов по-прежнему не сообщается.