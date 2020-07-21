Вирусологи Минобороны завершили работу над вакциной от коронавируса
Замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что окончательные оценки результатов испытаний вакцины специалисты уже сделали. На момент выписки все добровольны, на которых испытывался препарат, чувствовали себя хорошо
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов сообщил о готовности вакцины от коронавирусной инфекции, над которой работали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что окончательные оценки результатов испытаний вакцины специалисты уже сделали. На момент выписки все добровольны, на которых испытывался препарат, чувствовали себя хорошо и получили иммунитет от COVID-19.
Отметим, что глава Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук ранее также сообщила о том, что у добровольцев, на которых испытывалась еще одна вакцина от коронавируса, также сформировался иммунитет к новой инфекции.