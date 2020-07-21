Бывшего заместителя главы СКР проверяют из-за занятий его дочери в элитном фитнес-клубе
В отношении бывшего заместителя председателя Следственного комитета Александра Сорочкина, который возглавлял военное следственное управление, проводится проверка по факту возможного нарушения антикоррупционного законодательства
В отношении бывшего заместителя председателя Следственного комитета Александра Сорочкина, который возглавлял военное следственное управление, проводится проверка по факту возможного нарушения антикоррупционного законодательства.
Поводом для проверки стало заявление полковника Михаила Барышева, который ранее руководил главным управлением по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА.
Весной этого года Барышев оформил явку с повинной, рассказав, что долгое время оказывал военному следствию СК личные услуги. Следователи же давали ему советы о том, как минимизировать последствия нарушений финансовой дисциплины при подготовке Третьих всемирных военных игр в Сочи-2017.
Александра Сорочкина за ценные советы Михаил Барышев отблагодарил тем, что оплатил его дочери абонемент в элитный фитнес-клуб на Кутузовском проспекте Москвы. На это было потрачено 800 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Сорочкин заявил, что оплата занятий его дочери было личным решением г-на Барышева.