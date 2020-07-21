21 июля 2020, 02:03
Правительство предложило штрафовать на полмиллиона рублей за угрозы должникам
В правительстве отметили, что подготовленный законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании задолженности
Фото: bankrotstvo-fizlic.ru
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов в размере 500 тысяч рублей за применение угроз к должникам.
Сейчас при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. За противоправные действия по возврату денежных средств для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
В правительстве отметили, что подготовленный законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при взыскании задолженности. Также предлагаемое изменение снизит нагрузку на судебные органы.