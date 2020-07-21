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21 июля 2020, 01:02

Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей

Министерство финансов и Центробанк обсуждают вопрос о списании кредита в размере 150 млрд рублей. Скорее всего речь идет о части кредита на 500 млрд рублей, полученного во время финансового кризиса 2008−2009 годов

Минфин может списать Сбербанку кредит на 150 млрд рублей

Министерство финансов и Центробанк обсуждают вопрос о списании кредита в размере 150 млрд рублей, выданного Сбербанку еще в 2008 году.

Агентство Reuters сообщает, что речь идет о части субординированного кредита на 500 млрд рублей, полученного во время финансового кризиса 2008−2009 годов. В мае 2010 года госбанк вернул 200 млрд рублей, однако в кризисный 2014 год снова взял их в капитал. После этого Сбербанк продлил полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня.

Теперь финансовые власти хотят списать этот кредит с целью увеличения капитала Сбербанка в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса.

Отметим, что в мае текущего года депутаты Госдумы разрешили Сбербанку и ВЭБу не возвращать в государственный бюджет кредиты в размере 500 млрд рублей.

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