Жители Хабаровского края пишут врио губернатору сотни негативных комментариев в соцсети
Интернет-пользователи из Хабаровского края пишут сотни негативных комментариев в Instagram бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого президент назначил врио губернатора региона вместо Сергея Фургала
Интернет-пользователи из Хабаровского края пишут сотни негативных комментариев в Instagram бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого президент назначил врио губернатора региона вместо Сергея Фургала.
Последний пост Михаила Дегтярева прокомментировали более 1400 человек, хотя остальные его посты собирали не более 30 комментариев. В основном пользователи соцсети выражали свое несогласие с назначением депутата врио губернатора, а комментарий «Вы не нужны Хабаровскому краю» собрал более тысячи «лайков», сообщает «Медуза».
Напомним, что в Хабаровске уже десять дней продолжаются акции в поддержку арестованного Сергея Фургала, который был уволен в связи с утратой доверия. Люди требуют, чтобы следствие представило доказательства вины экс-губернатора, поскольку считают дело против него сфабрикованным.