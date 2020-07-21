Власти США ввели санкции против жены и дочерей Рамзана Кадырова
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении новых ограничений в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. В рамках санкций ему запрещается въезд в Америку в связи с нарушением прав человека в республике
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении новых ограничений в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. В рамках санкций ему запрещается въезд в Америку в связи с нарушением прав человека в республике под предлогом пандемии коронавируса.
Также сообщается о введении санкций в отношении супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей.
Рамзан Кадыров заявил, что его семья ни в чем не виновата, чтобы против нее вводились какие-либо ограничения. Политик назвал американских руководителей провокаторами и мировыми интриганами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список, предложив ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других детей политика. Об этом он написал в своем Telegram-канале, приложив фото со своими 14 детьми, женой и, предположительно, внуком.
«Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — написал Кадыров в своем Instagram.
Глава Чеченской республики также напомнил, что помимо дочерей у него еще есть 12 сыновей. «Смело включайте и их в санкционные списки», - добавил Рамзан Кадыров.