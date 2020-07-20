Мэр Норильска подал в отставку после заявления о занижении властями статистики по коронавирусу
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после того, как сообщил о занижении официальной статистики по заболеваемостью коронавирусом
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку после того, как сообщил о занижении официальной статистики по заболеваемостью коронавирусом.
Ранее мэр сообщил, что власти Красноярского края занижают официальные данные по коронавирусом в несколько раз. Он также заявил о катастрофической ситуации с COVID-19 в городе и попросил помощи у региональных властей.
В своем обращении мэр Норильска просил губернатора Красноярского края Александра Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».
В Минздраве Красноярского края заявили, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно. В ведомстве также заявили о сокращении числа пациентов с признаками коронавируса и внебольничной пневмонией.