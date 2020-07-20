Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который просуществовал девять лет. Ликвидацию фонда политик объяснил судебным иском от компании «Московский школьник»
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который просуществовал девять лет. Ликвидацию фонда политик объяснил судебным иском от компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина».
Осенью 2019 года суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить компании 88 млн рублей из-за антикоррупционного расследования о поставках еды в московские школы и детские сады.
«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина», — написал Навальный в Twitter.
Оппозиционер опасается, что из-за иска «Московского школьника» силовики могут забрать и ФБК и расчетный счет организации.
«ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», - отметил оппозиционер.