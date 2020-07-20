Многодневные президентские выборы обойдутся на треть дороже стандартных
Согласно данным статистики, президентские выборы в марте 2018 года обошлись казне в 14,2 млрд руб. Президентская кампания 2012 года стоила бюджету 10,4 млрд руб., в 2008-м обошлась 4,9 млрд руб., а в 2004 году всего в 2,5 млрд руб
Выборы президента 2024 года обойдутся государственному бюджету примерно в 22 млрд рублей. Это на треть дороже предыдущих выборов, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на документы Минфина.
Согласно данным статистики, президентские выборы в марте 2018 года обошлись казне в 14,2 млрд руб. Президентская кампания 2012 года стоила бюджету 10,4 млрд руб., в 2008-м обошлась 4,9 млрд руб., а в 2004 году всего в 2,5 млрд руб.
14,8 млрд рублей выделялось из бюджета на проведение референдума по поправкам в Конституцию. Правда, сколько всего в итоге было потрачено средств на всеобщее голосование, ЦИК не афишировал.
Что касается выборов на высший государственный пост 2024 года, то, как считает член Центризбиркома Евгений Колюшин, на порядок увеличенные затраты связаны с возможностью многодневного и электронного голосования.
По мнению Колюшина, дистанционное электронное голосование – удовольствие дорогое. Плюс к этому, в случае многодневного голосования стоит учитывать в первую очередь работу членов избирательных комиссий и расходы с оплатой их труда.
А вот член СПЧ, бывший член ЦИК Игорь Борисов предложил другую версию увеличения расходов на президентскую кампанию. По его мнению, в выборный бюджет 2024 года заложена будущая инфляция, которой в ближайшие годы, судя по всему, избежать не удастся.