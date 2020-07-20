Полицейский из Новосибирска через суд требует 50 тыс рублей от оскорбившего его активиста
Сотрудник новосибирской полиции подал иск в суд на местного активиста, который якобы оскорбил стража порядка при задержании в ходе проведения одиночного пикета
Сотрудник новосибирской полиции подал иск в суд на местного активиста, который якобы оскорбил стража порядка при задержании в ходе проведения одиночного пикета.
Активист Алексей Баранов пытался провести свою акцию в день всеобщего голосования по поправкам в Конституцию. Но даже не успел развернуть свой плакат, как был задержан полицейскими.
Впоследствии его оштрафовали на 1 тысячу рублей за несоблюдение режима самоизоляции, во время которого были запрещены все публичные акции.
Помимо этого, в отношении него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По этому делу Баранова оштрафовали на 10 тысяч рублей.
А теперь капитан полиции Евгений Скубко подал личный иск в суд на активиста, требуя 50 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. По словам стража порядка, при задержании Баранов публично и неоднократно высказывал в его адрес грубую нецензурную брань, обидную для любого человека, а для сотрудника правоохранительных органов в особенности.