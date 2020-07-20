Врио губернатора Хабаровского края стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев
Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей. Глава региона был снят с занимаемой должности в связи с утратой доверия
Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей. Глава региона был снят с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в президентском указе.
Временно исполняющим главы Хабаровского края президент назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. В ходе видеовстречи с главой государства парламентарий поблагодарил Путина за оказанное ему доверие и пообещал сразу включиться в работу. Среди первоочередных задач врио губернатора назвал борьбу с коронавирусом.
Отметим, что в Хабаровске десятый день проходят митинги в поддержку Сергея Фургала. Люди требуют справедливого расследования и суда над губернатором.