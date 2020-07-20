Торгово-промышленная палата предложила снизить налог для самозанятых до 1%
Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила Федеральному Собранию разрешить региональным властям снижать до 1% ставку налога на профессиональный доход (налог на самозанятых)
Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила Федеральному Собранию разрешить региональным властям снижать до 1% ставку налога на профессиональный доход (налог на самозанятых).
Глава ТПП Сергей Катырин считает, что в некоторых регионах ставку налога на самозанятых можно было бы снизить до одного процента в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о сохранении стабильных доходов российских семей и восстановлению деловой активности на фоне пандемии коронавируса.
По мнению главы ТПП, эта и другие меры, оформленные на законодательном уровне, «будут способствовать выполнению поставленных задач», сообщает ТАСС.
Напомним, что с 1 июля 2020 года все регионы получили право вводить на своей территории специальный налоговый режим для самозанятых. Сейчас такой налог действует в 23 субъектах федерации. Налог для самозанятых состаляет 4% от суммы полученного дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.